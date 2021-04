Zamiast rzymskiego Koloseum amfiteatr w Nimes. "Aż chce się płakać" nad wpadką burmistrz włoskiej stolicy

"Aż chce się płakać"

W związku z - jak określiły to włoskie media - "trudną do uwierzenia gafą", na burmistrz Rzymu runęła fala krytyki. "Aż chce się płakać, bo na wideo wyprodukowanym przez zarząd miasta zamiast Koloseum jest Arena w Nimes" - stwierdził deputowany z Rzymu Luciano Nobili. "Takiego błędu – podkreślił - nie popełniłby nawet uczeń szkoły podstawowej". Parlamentarzysta dodał sarkastycznie: "Rzymie wytrzymaj, ta kadencja już się prawie kończy". Lider Partii Demokratycznej w stolicy Włoch Andrea Casu zapytał zaś: "Czy osoba, która przez pięć lat była burmistrzem i nie potrafi nawet rozpoznać Koloseum może ponownie ubiegać się o ten urząd?". I od razu odpowiedział: "Nie". "Jest to następny przykład szaleństwa, jakie ma miejsce w stolicy" - podkreślił lokalny polityk.

"Virginio, przepraszamy"

"Każdy pretekst jest słuszny, żeby obrzucić Virginię Raggi błotem. Tym razem postarajmy się jej wybaczyć: to nie ona jest winna tej sytuacji. My jesteśmy - czytamy we wpisie. Personel napisał, że w ostatnich dniach opublikował post z filmem promującym zawody Ryder Cup Europe, na którym zamiast rzymskiego Koloseum pojawiły się zdjęcia areny w Nimes we Francji.