Szefowa brytyjskiej dyplomacji o pakcie obronnym z USA i Australią. "Wolności trzeba bronić"

MSZ Wielkiej Brytanii broni paktu obronnego AUKUS, zawartego ze Stanami Zjednoczonymi i Australią. "Wolności trzeba bronić, dlatego budujemy silne więzi w zakresie bezpieczeństwa na całym świecie" - napisała na łamach gazety "The Sunday Telegraph" szefowa dyplomacji Liz Truss.

Nowa minister spraw zagranicznych, powołana na to stanowisko 15 września, nie odniosła się w artykule do ostrych protestów, które w związku z powstaniem AUKUS zgłasza Francja. Rząd w Paryżu nie kryje oburzenia , gdyż z powodu tego nowego paktu Australia zerwała podpisaną umowy na dostarczenie przez Francję okrętów podwodnych, wybierając zamiast tego technologię amerykańsko-brytyjską. W reakcji na zawarcie umowy Francja odwołała w piątek swoich ambasadorów z Waszyngtonu i Canberry.

Przypomnienie o kluczowym znaczeniu regionu

Dyplomatka podkreśliła, że to "pokazuje naszą gotowość do twardego działania w obronie naszych interesów oraz sprzeciwiania się nieuczciwym praktykom i złym działaniom". "Pokazuje również nasze zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa i stabilności w regionie Indo-Pacyfiku" – dodała. Przypomniała, że w przedstawionym na początku roku zintegrowanym przeglądzie polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i rozwoju premier Boris Johnson podkreślił kluczowe znaczenie tego regionu, jak również, że Wielka Brytania zaczęła negocjacje na temat przystąpienia do CPTPP, partnerstwa handlowego w regionie Pacyfiku.