Dołączyła do dżihadystów, straciła obywatelstwo. Sąd: powinna mieć prawo do powrotu

Brytyjski sąd apelacyjny orzekł w czwartek, że 20-letnia dziś Shamima Begum, która pięć lat temu wyjechała z Wielkiej Brytanii, by dołączyć do tak zwanego Państwa Islamskiego, powinna mieć prawo do zaskarżenia decyzji o odebraniu jej brytyjskiego obywatelstwa. "Uczciwość i sprawiedliwość muszą w tej sprawie przeważać nad względami bezpieczeństwa narodowego" - podkreślili sędziowie.