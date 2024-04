Słynny prezenter BBC składa rezygnację. W ubiegłym roku zniknął z wizji po skandalu obyczajowym

62-letni Huw Edwards to postać powszechnie znana w Wielkiej Brytanii. Sama BBC przyznaje, że był najsłynniejszym prezenterem wiadomości tej stacji, często wybieranym do relacjonowania najważniejszych wydarzeń w kraju. W BBC pracował od 1984 roku, a przez ponad dwie dekady prowadził serwis informacyjny "BBC News at Ten". To on ogłosił informację o śmierci królowej Elżbiety w 2022 roku i prowadził relacje z wyborów, ślubów królewskich i igrzysk olimpijskich w 2012 roku. Od lipca ubiegłego roku zniknął z anteny w związku z doniesieniami prasy, jakoby "płacił młodej osobie za fotografie o charakterze seksualnym".