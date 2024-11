Nieznane drony w pobliżu amerykańskich baz

Drony były widziane od środy do piątku w pobliżu baz sił powietrznych Wielkiej Brytanii w Lakenheath, Mildenhall i Feitwell. Dzieli je od siebie zaledwie kilka kilometrów.

Kto za tym stoi?

Nie wiadomo, czy drony wysłano we wrogich zamiarach, ale pojawiły się one w tygodniu, gdy doszło do największej eskalacji działań bojowych na Ukrainie od początku pełnowymiarowej napaści Rosji blisko trzy lata temu.