"Konstruktywne" rozmowy

Rosja, a nie Ukraina przeszkodą na drodze do pokoju

Według niektórych cytowanych źródeł Trump przekonał się w ostatnim czasie, że to Rosja, a nie Ukraina, jest przeszkodą na drodze do pokoju, o czym świadczyć miał jego wpis w mediach społecznościowych, wysłany po rozmowach w Paryżu, w którym zaznaczył, że Zełenski jest gotowy do zawarcia pokoju i wzywał Putina do podjęcia rozmów.