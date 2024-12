U Trumpa ma się zająć Ukrainą. "To jest jak walka w klatce"

- To jest jak walka w klatce. Masz dwóch zawodników i obaj chcą się poddać. Potrzebujesz tylko sędziego, który ich rozdzieli. I myślę, że prezydent Donald Trump może to zrobić - powiedział gen. Keith Kellogg w wywiadzie dla telewizji Fox Business.

- Myślę, że (Donald Trump) ma wizję, jak to zrobić, oraz energię, by to zrealizować. Wierzę również, że obie strony są gotowe, aby wreszcie się spotkać i podjąć rozmowę - dodał.