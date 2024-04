Wypadek w parku rozrywki, kilkanaście osób rannych

W parku rozrywki Universal Studios Hollywood doszło w sobotę wieczorem do wypadku turystycznego tramwaju. Obrażenia odniosło 15 osób.

Straż pożarna hrabstwa Los Angeles poinformowała w mediach społecznościowych, że jej jednostki zostały wysłane do parku wkrótce po godzinie 21 czasu lokalnego. "15 pacjentów z lekkimi obrażeniami zostało przewiezionych do lokalnych szpitali" - przekazano w komunikacie.

Oświadczenie władz parku

W oświadczeniu wydanym w sobotę w nocy park rozrywki potwierdził, że miał miejsce wypadek, "w wyniku którego doszło do wielu drobnych obrażeń". "Pracujemy, by wesprzeć naszych gości i poznać okoliczności, które do tego doprowadziły" – napisano.