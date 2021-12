"Epidemia" zgonów młodych ludzi w USA. Winne zabójcze tabletki sprzedawane w mediach społecznościowych

Wzrost zgonów wśród młodych

Z ulicy do mediów społecznościowych

- To nie są przypadki przedawkowań. To są zatrucia - mówi Shabbi Safdar, dyrektor Partnership for Safe Medicines, organizacji non-profit walczącej z handlem podrabianymi lekami. - Nikt nie umiera po zażyciu Xanaxu. Nikt nie umiera od zażycia jednej tabletki Percocetu. To są podrobione pigułki - tłumaczy.

Sam Quinones, który opisuje rosnącą popularność fentanylu w swojej książce "The Last of Us: True Tales of America and Hope in the Time of Fentanyl and Meth", twierdzi, że "dni rekreacyjnego zażywania narkotyków dobiegły końca". - Branie jakiejkolwiek tabletki to dziś jak gra w rosyjską ruletkę - przekonuje.