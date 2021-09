Tajemnicza śmierć Gabby Petito. Narzeczony blogerki wciąż poszukiwany. FBI prosi o pomoc. Nowe relacje świadków

Funkcjonariusze policji i agenci Federalnego Biura Śledczego wciąż nie trafili na ślad Briana Laundriego – narzeczonego blogerki podróżniczej Gabby Petito, której ciało odnaleziono w Parku Narodowym Grand Teton w stanie Wyoming. Według nieoficjalnych informacji mężczyzna jest głównym podejrzanym w sprawie zabójstwa 22-latki. W środę do akcji poszukiwawczej zaangażowano oddział nurków. Stacja CNN otrzymała nowe informacje o incydencie z udziałem pary w jednej z restauracji, do którego miało dojść niedługo przed śmiercią kobiety.

Gabby Petito zaginęła podczas podróży po kraju ze swym partnerem Brianem Laundrie. Wyruszyli w lipcu furgonetką z Florydy na zachód, by odwiedzić parki narodowe w tej części USA. 22-letnia kobieta regularnie publikowała w mediach społecznościowych zdjęcia z wyprawy - po raz ostatni 25 sierpnia.

Pod koniec sierpnia po raz ostatni też kontaktowała się ze swoją rodziną. 1 września Laundrie sam wrócił furgonetką swej przyjaciółki do domu na Florydzie. Mężczyzna, który wynajął prawnika i nie chciał rozmawiać z policją, po kilkunastu dniach przepadł bez śladu. W ubiegły piątek rodzina zgłosiła jego zaginięcie .

Źródła w organach ścigania przekazały, że Laundrie jest obecnie głównym podejrzanym w sprawie śmierci Gabi Petito, której ciało znaleziono kilka dni temu w Parku Narodowym Grand Teton w stanie Wyoming. Prokuratorzy wstrzymują się jednak z postawieniem mu zarzutów lub oficjalnym określaniem go mianem podejrzanego, dopóki mężczyzna nie zostanie zlokalizowany.

Bez śladu

Poszukiwania 23-letniego Briana Laundriego prowadzone w bagnistym rezerwacie Carlton będą wznowione w czwartek – poinformował Josh Taylor, rzecznik Departamentu Policji North Port. – Do tej pory nic nie znaleziono – dodał.

W środę do akcji poszukiwawczej w rezerwacie Cartlon dołączył zespół nurków. Jak przekazało biuro szeryfa, SURF, czyli Sheriff's Underwater Recovery Force, to świetnie wyszkleni podwodni specjaliści, którzy zajmują się poszukiwaniem w akwenach wodnych dowodów przestępstw, a także ofiar utonięć, wypadków i zabójstw. Policja z North Port zaznaczyła, że udział nurków nie świadczy o tym, że znaleziono jakiekolwiek nowe dowody w sprawie.

FBI zwróciło się w środę do opinii publicznej o pomoc w odnalezieniu mężczyzny. Śledczy zaapelowali również, by każdy, kto widział lub miał kontakt z parą pod koniec sierpnia, przekazał taką informację władzom.

Awantura w restauracji

Pewna para z Luizjany powiedziała stacji CNN w środę, że 27 sierpnia widziała Gabby Petito i Briana Laundriego w restauracji The Merry Piglets Tex Mex w Jackson w stanie Wyoming. Informatorzy stacji twierdzą, że 22-latka płakała, a jej partner był wyraźnie zdenerwowany, kilkukrotnie wychodząc z lokalu i wracając z powrotem do środka. Według ich relacji, mężczyzna zachowywał się agresywnie w stosunku do pracowników restauracji. Obsługująca parę kelnerka miała być wyraźnie wstrząśnięta incydentem. Rozmówcy CNN twierdzą, że nie byli świadkami żadnych aktów przemocy między Petito i jej partnerem.