Senator Lindsey Graham zakażony koronawirusem. "Bardzo się cieszę, że jestem zaszczepiony"

"Właśnie zostałem poinformowany przez lekarza Izby (Reprezentantów) o pozytywnym wyniku testu na COVID-19, mimo że jestem zaszczepiony" - napisał na Twitterze 66-letni Lindsey Graham, republikanin z Południowej Karoliny i zagorzały sojusznik byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. Dodał, że niepokojące objawy zaczął odczuwać w sobotę w nocy, a do lekarza udał się w poniedziałek.

Graham nie poinformował, czy uzyskał pozytywny wynik testu na odmianę koronawirusa Delta, którą wini się za niedawny wzrost liczby infekcji w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza na południu kraju, gdzie wskaźnik szczepień jest stosukowo niski. Jak podaje agencja Reutera, w Karolinie Południowej co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 otrzymało do tej pory 46 procent mieszkańców. To - jak podkreśla - znacznie poniżej średniej krajowej wynoszącej 58 procent.