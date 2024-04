Wtorek to kolejny dzień procesu karnego byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. Sprawa dotyczy potajemnego przekazania pieniędzy aktorce filmów porno Stormy Daniels w zamian za milczenie o ich relacji, by nie zaszkodziło to politykowi w kampanii prezydenckiej w wyborach z 2016 roku.