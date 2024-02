Prezydent USA Joe Biden odbył w środę rutynowe badania lekarskie w szpitalu wojskowym Walter Reed w stanie Maryland. - Wszystko jest w porządku - przekazał dziennikarzom po badaniach. Zapytany, czy jest coś, czym Amerykanie powinni się niepokoić, Biden zażartował na temat swojego wieku. - No cóż, lekarze uważają, że wyglądam za młodo - powiedział.

Po powrocie do Białego Domu powiedział dziennikarzom, że wyniki nie różnią się od tych z poprzedniego roku. - Wszystko jest w porządku - zapewnił.

Zapytany, czy jest coś, czym Amerykanie powinni się niepokoić, Biden zażartował na temat swojego wieku. - No cóż, (lekarze - red.) uważają, że wyglądam za młodo - powiedział Biden, cytowany przez agencję Reuters.

Także rok wcześniej po rutynowej kontroli O'Connor ocenił, że prezydent jest "w dobrym zdrowiu" i w pełni zdolny do sprawowania swego urzędu.

Biden skończył niedawno 81 lat

Biden skończył w listopadzie 2023 roku 81 lat, jeżeli wygra nadchodzące wybory , to pod koniec swojej drugiej kadencji będzie miał 86 lat. Według sondażu przeprowadzonego niedawno dla telewizji ABC News 86 procent Amerykanów uważa, że Biden jest za stary na kolejną kadencję, choć jego rywal, były prezydent Donald Trump jest niewiele młodszy i ma 77 lat.

Reuters zauważa, że w wolnych chwilach Biden lubi grać w golfa i jeździć na rowerze. "Jednak jego potknięcia słowne i fizyczne wzbudziły obawy co do jego wieku i zdolności do sprostania wymaganiom wynikającym z pełnienia funkcji prezydenta" - napisała agencja.