Prezydent Trump ułaskawił dwa indyki

We wtorek prezydent USA Donald Trump, na dwa dni przed Świętem Dziękczynienia, zgodnie z tradycją ułaskawił dwa indyki.

Jak co roku, na ceremonię w Ogrodzie Różanym Białego Domu indyki oczekiwały w ekskluzywnym waszyngtońskim hotelu Willard, gdzie do swojej dyspozycji miały osobny apartament. Gdy ptaki przybyły w piątek, stąpając po czerwonym dywanie do hotelu, towarzyszył im tłum robiących zdjęcia gapiów.