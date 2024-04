Prezydent Andrzej Duda wziął udział w organizowanym w Trump Tower na Manhattanie w Nowym Jorku spotkaniu z byłym amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. - To prywata wizyta, prywatne zaproszenie - mówił przed spotkaniem polski prezydent.

"Interesują nas oczywiście także spotkania z ludźmi wpływowymi w Stanach Zjednoczonych. Rozmawiamy o człowieku, który przez cztery lata był prezydentem USA. Dobrze się znamy" - mówił prezydent przed wylotem do USA.

Duda: to jest prywata wizyta

Prezydent na środowym briefingu w Nowym Jorku został zapytany o temat planowanych rozmów z Trumpem oraz o to, czy nie obawia się, że spotkanie "może nieco zantagonizować administrację Joe Bidena". - Nie, nie obawiam się, dlatego, że prezydenci spotykają się ze swoimi kolegami, zwłaszcza tymi, którzy kiedyś sprawowali urzędy prezydenckie w swoich krajach. To jest normalna praktyka, nie ma w tym nic nadzwyczajnego - mówił.

Dodał, że "prezydenci spotykają się też w czasie swoich wizyt zagranicznych z różnymi politykami". - To jest normalne, że jeżeli jakieś państwo ma dobre stosunki z drugim państwem, to chce, żeby te relacje były najlepsze z przedstawicielami różnych stron sceny politycznej - powiedział Duda.

- Zostałem zaproszony przez pana Donalda Trumpa do jego prywatnego mieszkania. To jest naprawdę prywata wizyta, prywatne zaproszenie - zaznaczył Duda. Dodał, że z Trumpem współpracował przez cztery lata. "Znamy się, jesteśmy w dobrych relacjach" - mówił. Dodał, że rozmowy "będą dotyczyły naszej współpracy". - My się po prostu znamy także jako ludzie. Jak dwóch, mogę powiedzieć, w jakimś sensie przyjaciół - zaznaczył prezydent.