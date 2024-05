W podobnym tonie wypowiedział się sekretarz stanu USA Antony Blinken , który w swoim oświadczeniu określił działanie prokuratora MTK jako "haniebne". Ocenił, że decyzja Khana może zagrozić wysiłkom na rzecz porozumienia w sprawie zawieszenia broni, uwolnienia zakładników oraz zwiększenia pomocy humanitarnej w Strefie Gazy. Zdaniem Blinkena MTK "nie ma jurysdykcji" nad Izraelem. Blinken oświadczył, że Izrael był przygotowany do współpracy z sądem, a prokurator miał odwiedzić Izrael w przyszłym tygodniu, ale zamiast tego udał się do telewizji kablowej, aby ogłosić zarzuty - podał Reuters. - Te i inne okoliczności podważają zasadność i wiarygodność tego dochodzenia - zaznaczył sekretarz stanu USA.

Netanjahu: wniosek prokuratora MTK to forma "nowego antysemityzmu"

- Z obrzydzeniem odrzucam dokonane przez prokuratora w Hadze porównanie między demokratycznym Izraelem i masowymi mordercami z Hamasu (...), jak można mieć śmiałość, by porównywać Hamas, który mordował, palił, gwałcił i porywał naszych bliskich, z izraelskimi żołnierzami, którzy prowadzą sprawiedliwą wojnę - zaznaczył izraelski premier. Netanjahu oświadczył, że odrzuca wniosek Khana, który "całkowicie zniekształca rzeczywistość" i jest przejawem "nowego antysemityzmu", który przeniósł się z uczelnianych kampusów do Hagi. W Hadze mieści się siedziba MTK, trybunału powołanego do sądzenia konkretnych osób, oskarżanych o popełnianie najcięższych zbrodni.