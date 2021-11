Zastrzelił dwie osoby podczas protestów w Kenoshy, został uniewinniony. Po ogłoszeniu wyroku osunął się we łzach

Kyle Rittenhouse, który zastrzelił dwóch uczestników antypolicyjnych protestów w Kenoshy w amerykańskim Wisconsin, został w piątek uniewinniony przez ławę przysięgłych. Sprawa dotycząca wydarzeń z ubiegłego roku odbiła się szerokim echem, wywołując wiele komentarzy i dzieląc opinię publiczną. Decyzję ławników skomentował między innymi prezydent USA Joe Biden.

Kyle Rittenhouse miał postawionych pięć zarzutów - dwa zarzuty zabójstwa, jeden zarzut usiłowania zabójstwa przez zranienie osoby trzeciej i dwa zarzuty lekkomyślnego narażenia bezpieczeństwa podczas antypolicyjnych protestów w Kenoshy w stanie Wisconsin w ubiegłym roku.

Rittenhouse zabił dwóch uczestników protestów w Kenoshy. Został uniewinniony

W piątek wieczorem Rittenhouse został uniewinniony od wszystkich pięciu zarzutów. Po usłyszeniu wyroku 18-latek we łzach opadł na podłogę. Chwilę później - z niewielką pomocą - usiadł na krześle.

Kyle Rittenhouse nie mógł powstrzymać łez Reuters

- Wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Kyle może żyć jako wolny i niewinny człowiek - powiedział Agencji Reutera David Hancock, rzecznik rodziny Rittenhouse'ów. - Ale w tej całej sytuacji nie ma zwycięzców. Są dwie osoby, które straciły życie i to wcale nie jest bez znaczenia - dodał.

Werdykt został podjęty po czterech dniach obrad ławników.

Po ogłoszeniu wyroku osunął się na ziemię Reuters

Wyrok sprawie Rittenhouse'a zakończył najgłośniejszą w USA sprawę dotyczącą samoobrony cywilnej, odkąd George Zimmerman został uniewinniony w 2013 roku w sprawie śmiertelnego postrzelenia na Florydzie nieuzbrojonego czarnoskórego nastolatka Trayvona Martina.

Joe Biden zgadza się z ławnikami i wzywa do pokojowego wyrażania poglądów

Decyzję ławy przysięgłych skomentował prezydent USA Joe Biden. - Podtrzymuję to, co stwierdziła ława przysięgłych - powiedział dziennikarzom. - System ławników działa. Musimy go przestrzegać - dodał.

Prezydent Stanów Zjednoczonych wydał także oświadczenie w tej sprawie. "Chociaż werdykt w sprawie Kenoshy pozostawi wielu Amerykanów złych i zaniepokojonych, w tym mnie, musimy przyznać, że ława przysięgłych przemówiła. Złożyłem obietnicę zjednoczenia Amerykanów, ponieważ wierzę, że to, co nas łączy, jest o wiele większe niż to, co nas dzieli. Wiem, że nie wyleczymy ran naszego kraju z dnia na dzień, ale niezłomnie wierzę, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby każdy Amerykanin był traktowany równo, uczciwie i z godnością, zgodnie z prawem" - napisał.

Wezwał również do pokojowego i praworządnego wyrażania swoich poglądów. "W naszej demokracji nie ma miejsca na przemoc i niszczenie mienia" - stwierdził Biden.

Dodał, że rozmawiał z gubernatorem Wisconsin Tonym Eversem, aby zaoferować wsparcie i wszelką pomoc niezbędną do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Kontrowersyjny proces Kyle'a Rittenhouse'a

Toczący się od ponad tygodnia proces oskarżonego był przez cały czas jednym z głównych tematów w amerykańskich mediach i wywoływał wielkie emocje. Sprawa dotyczyła zamieszek w Kenoshy w Wisconsin w ubiegłym roku, które wybuchły w reakcji na postrzelenie przez policję czarnoskórego Jacoba Blake'a, niedługo po zabójstwie George'a Floyda.

Kyle Rittenhouse przed sądem Reuters

Kyle Rittenhouse nie mógł powstrzymać łez Reuters

17-letni wówczas Rittenhouse, który mieszka w sąsiednim stanie Illinois, pojechał na miejsce z karabinem AR-15, chcąc - jak tłumaczył potem - bronić miejscowych przedsiębiorców przed uczestnikami zamieszek. Przedstawiony podczas procesu dowodowy materiał wideo pokazał, że kiedy Rittenhouse wymierzył karabin w grupę protestujących, ci zaczęli go gonić. Kiedy jeden z nich, Joseph Rosenbaum, był blisko, 17-latek oddał trzy strzały, zabijając go. Podczas późniejszych starć zabił jeszcze jednego mężczyznę i ranił kolejnego.

Obrońcy nastolatka - a także on sam, jako świadek - przekonywali, że działał w obronie własnej, obawiając się, że napastnicy zabiorą mu broń i go zabiją. Prokuratorzy argumentowali, że w przypadku, gdy ktoś inicjuje tego rodzaju niebezpieczną sytuację, wymierzając broń w nieuzbrojoną osobę, nie ma prawa do powoływania się na zasadę samoobrony.

Proces Rittenhouse'a był intensywnie śledzony przez amerykańskie telewizje i wywołał duże, skrajne emocje. Liberalni komentatorzy i politycy zarzucali sędziemu prowadzącemu rozprawę stronniczość i domagali się skazania nastolatka, zaś część prawicowych polityków chwaliła jego postawę. Kongresmen demokratów Hakeem Jeffries wezwał, by "zamknąć Rittenhouse'a i wyrzucić klucz", zaś republikański kongresmen Matt Gaetz publicznie zaoferował mu staż w swoim biurze.

Przed sądem w Kenoshy przez ostatnie dni demonstrowali też zwolennicy obu stron. W środę doszło tam do starć, zatrzymano dwie osoby. W następstwie sąd wzmocnił środki bezpieczeństwa. W piątek kilkudziesięciu protestujących ustawiło się na schodach przed budynkiem sądu. Niektórzy mieli ze sobą plakaty wyrażające wsparcie dla Rittenhouse'a, inni wyrażali rozczarowanie wyrokiem.

Demonstracje przed sądem po wydani wyroku uniewinniającego Kyle'a Rittenhouse'a PAP/EPA/TANNEN MAURY

Autor:akr//now

Źródło: PAP, Reuters