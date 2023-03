Mieli "bawić się w chowanego", zamknęła chłopaka w walizce. Jest oskarżona o morderstwo

Oskarżona o zabójstwo swojego partnera Sarah Boone z Florydy w kwietniu stanie przed sądem. Mężczyzna miał umrzeć po tym, jak nie udało mu się wydostać z walizki, w której - jak początkowo twierdziła kobieta - znalazł się podczas zabawy w chowanego. Śledczy dotarli jednak do nagrania, które rzuca nowe światło na przedstawioną przez nią wersję wydarzeń.

Zamknęła partnera w walizce

Boone poszła spać, rzekomo przekonana, że Torres Jr wkrótce do niej dołączy. Następnego dnia znalazła go w walizce, nie oddychał. Zaalarmowała służby. Te aresztowały ją, kiedy odkryły materiały podważające wersję zdarzeń Boone. Dwuminutowe nagranie z jej telefonu pokazało, że po tym, jak zamknęła chłopaka w walizce, kpiła z niego i wdała się z nim w sprzeczkę.

Wideo podważa pierwotną wersję wydarzeń

Cytowany przez "Independent" prawnik oskarżonej przekazał, że planuje ona przedstawić się przed sądem jako działająca w samoobronie ofiara syndromu bitej kobiety. Adwokat Mark Nejame w rozmowie z NewsNation przyznał, że obrona Boone będzie miała "ciężki orzech do zgryzienia", jeśli wybierze tę linię obrony. - Zazwyczaj to kobieta jest ofiarą w tych sprawach - stwierdził. Syndrom bitej kobiety (ang. battered wife syndrome) to ogólna nazwa różnorakich konsekwencji stosowania przemocy wobec żony.