"Pytanie, jak ta administracja będzie sklejona i co będzie przeważało". Waszczykowski o nowym gabinecie Bidena

Demokrata Joe Biden po zaprzysiężeniu na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych kompletuje swój gabinet. Amerykański przywódca chce, by w jego gabinecie znalazło się 12 kobiet i 13 przedstawicieli mniejszości etnicznych . Jeżeli wszyscy nominowani członkowie rządu uzyskają zgodę Senatu, będzie to najbardziej różnorodna administracja w historii Stanów Zjednoczonych. W jej skład wejdzie wielu weteranów administracji Baracka Obamy, ale także nowe twarze w polityce.

"Jest to administracja łącząca kilka skrzydeł partii demokratycznej"

Zauważył, że "jest to administracja łącząca kilka skrzydeł partii demokratycznej". - Sam Biden wywodzi się tego głównego, tradycyjnego nurtu partii demokratycznej, natomiast wiemy, że jego wiceprezydent pani (Kamala - red.) Harris reprezentuje bardzo lewicowy nurt - mówił Waszyczykowski.

- Teraz pytanie, jak ta administracja będzie sklejona i co będzie przeważało. Czy będzie przeważał na przykład w polityce zagranicznej ten tradycyjny ruch Amerykanów, tradycyjne zachowanie Amerykanów, które na przykład reprezentuje taki znany przyjaciel Polski, jak Dan Fried (były ambasador USA w Polsce – przyp. red.), czy na przykład obecność bardzo lewicowych polityków w tej administracji będzie prowadziła do takiego powrotu do patrzenia na świat, jak na przykład za prezydenta (Baracka – red.) Obamy - kontynuował.