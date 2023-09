Skazany za porwanie i gwałt. Po 28 latach więzienia okazało się, że jest niewinny

Gerardo Cabanillas uniewinniony po 28 latach

Bezpośrednio po aresztowaniu Cabanillas konsekwentnie zaprzeczał stawianym mu zarzutom. Finalnie, wskutek złożonej mu obietnicy ukarania go wyłącznie wyrokiem w zawieszeniu w zamian za przyznanie się do winy, mężczyzna złożył obciążające go zeznania. Zamiast przyrzeczonego powrotu do domu usłyszał on jednak 14 zarzutów prokuratorskich - informuje California Innocence Project. Wymuszone przyznanie do winy oraz zeznania ofiar doprowadziły do jego skazania. Co jednak istotne, jedna z ofiar nigdy jednoznacznie nie potwierdziła, że to Cabanillas ją napadł, a druga wyrażała wątpliwości co do jego winy.