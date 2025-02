Trump zapowiada "prawdopodobne" spotkanie z Zełenskim

Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek, że prawdopodobnie spotka się w przyszłym tygodniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Waszyngtonie. Sugerował też, że może spotkać się wkrótce z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. W trakcie kampanii prezydenckiej Trump obiecywał szybkie zakończenie wojny w Ukrainie.

- Prawdopodobnie spotkam się z prezydentem Zełenskim w przyszłym tygodniu i prawdopodobnie będę rozmawiał z prezydentem Putinem. Chciałbym, żeby ta wojna się zakończyła z jednego głównego powodu: ginie tak wielu ludzi - oświadczył Donalda Trump podczas spotkania z premierem Japonii Shigeru Ishibą w Białym Domu.

Odpowiedział w ten sposób na pytanie, czy z Zełenskim spotka się wiceprezydent J.D. Vance podczas przyszłotygodniowej Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Prezydent Ukrainy zapowiedział, że w trakcie konferencji przedstawi stanowisko Kijowa w sprawie zakończenia wojny z Rosją. Trump stwierdził, że do spotkania dojdzie prawdopodobnie w Waszyngtonie, bo nie zamierza wybrać się do Europy. Powiedział też, że prawdopodobnie spotka się z Putinem, lecz nie sprecyzował kiedy miałoby to nastąpić.

Trump zapowiedział także, że zwróci się do Europy o "zrównanie" wydatków na wsparcie Ukrainy. Według Trumpa wynoszą one po stronie USA 300 miliardów dolarów, choć jego wysłannik ds. Rosji i Ukrainy Keith Kellogg mówi o 170 miliardach. Ukraina ma "zabezpieczyć" metale ziem rzadkich w równej ilości wobec poniesionych przez USA nakładów.

- Prosimy również prezydenta Zełenskiego o zabezpieczenie wpłacenia wszystkich tych pieniędzy. Mówimy: kiedy to się skończy? A jednak chcemy to doprowadzić do końca. Chcemy to doprowadzić do końca, ale będziemy prosić o zabezpieczenie - powiedział Trump.

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump Zdjęcie z września 2024 roku TVN24

Zełenski o planie Trumpa na zakończenie wojny

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski twierdzi, że zna plan prezydenta Trumpa na zakończenie wojny z Rosją. Podkreśla przy tym jednak, że tylko niektóre zagadnienia zostały omówienie z Waszyngtonem przed styczniową inauguracją.

"(Planu Trumpa) nie ma jeszcze oficjalnie. To, co pojawia się w różnych publikacjach... Jestem pewien, że nie jest to oficjalny plan prezydenta Trumpa" – przekazał Zełenski.

Ukraiński prezydent podkreślił, że "nie może być planu opracowanego bez czyjegoś udziału, nawet ze strony Stanów Zjednoczonych". "Poczekajmy na nasze (ukraińsko-amerykańskie - red.) oficjalne rozmowy i oficjalne wyniki" - dodał.

Zełeński zapewnia również, że jest gotowy do rozmów z Putinem, jeśli doprowadzi to do zakończenia wojny. Podkreślił też znaczenie trwałego pokoju z gwarancjami bezpieczeństwa Ukrainy, dodając, że pracuje nad tym ze stroną amerykańską.

