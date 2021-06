"Czyste szaleństwo". Trump naciskał na prokuratora generalnego

Z maili ujawnionych we wtorek przez komisję Izby Reprezentantów do spraw nadzoru wynika, że były prezydent USA Donald Trump naciskał na prokuratora generalnego Jeffreya Rosena, by działał w kierunku odwrócenia wyniku wyborów prezydenckich. Ówczesny prezydent chciał unieważnienia wyników w kluczowych stanach.

Do maili - wysłanych przez jego personel, ale oznaczonych dopiskiem "od prezydenta" - dołączone były m.in. linki do rzekomych dowodów na fałszerstwa, mimo że były one wcześniej obalone przez ekspertów. Chodziło m.in. o teorie o rzekomych fałszerstwach dokonywanych przez maszyny do głosowania, a także za pomocą włoskich satelitów.