Chciał ukraść samochód, porwał roczne dziecko

Funkcjonariusze policji z Los Angeles we wtorek po południu zostali powiadomieni o kradzieży samochodu z parkingu kawiarni Starbucks, znajdującej się w pobliżu skrzyżowania Woodman Avenue i Sherman Way w Los Angeles. W środku znajdował się roczny chłopiec.

Matka wysiadła odebrać zamówienie

Jak potem relacjonował dziennikarzom ojciec porwanego dziecka, Gustavo Flores, jego żona wysiadła na chwilę z samochodu, aby odebrać zamówienie ze Starbucksa, kiedy nieznajomy mężczyzna popchnął ją, wskoczył do jej auta i odjechał. - [Dziecko] spało. Byłam głupia, że odeszłam na sekundę. On wskoczył do samochodu i uciekł z dzieckiem w aucie - opowiadała Laurina Esposito. Jak mówi, goniła mężczyznę, ale nie była w stanie go zatrzymać.