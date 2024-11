USA chcą obniżenia wieku poborowych. Media o "naciskach" na Ukrainę

"Waszyngton naciska na Ukrainę, by zmieniła prawo i umożliwiła mobilizację najmłodszych pełnoletnich mężczyzn" - podały agencja AP i brytyjski dziennik "Financial Times". Przedstawiciel administracji Joe Bidena ocenił, że jest to konieczne, by odpowiedzieć na niedobory kadrowe w ukraińskim wojsku.