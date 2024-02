Były pracownik CIA skazany za największy wyciek danych w historii agencji

Wyciek danych CIA

Joshua Schulte jest autorem wycieku danych CIA do portalu Wikileaks znanego jako Krypta 7. Ujawnił on informacje o kilkudziesięciu cybernarzędziach stosowanych przez amerykańską agencję do łamania zabezpieczeń urządzeń oraz wielu osób i rządów, będących obiektem zainteresowania CIA. Wyjawił m.in., w jaki sposób CIA włamywało się do smartfonów Apple i Android podczas zagranicznych operacji szpiegowskich, a także próbowało przekształcić telewizory podłączone do internetu w urządzenia podsłuchowe.