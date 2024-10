"Jestem gotów podzielić się tym, co wiemy". Biały Dom o żołnierzach Kima

W październiku z Korei Północnej do Rosji przetransportowano co najmniej trzy tysiące żołnierzy, którzy obecnie przechodzą szkolenia we wschodniej części tego kraju - przekazał rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Oznajmił, że USA i sojusznicy omawiają sposoby, jak zareagować na tę sytuację.

- Współpracujemy ściśle z naszymi sojusznikami i partnerami, aby w pełni zrozumieć tę sytuację, ale dziś jestem gotów podzielić się tym, co wiemy na tym etapie: oceniamy, że od początku do połowy października Korea Północna przerzuciła co najmniej trzy tysiące żołnierzy do wschodniej Rosji - powiedział Kirby podczas briefingu w Białym Domu.

Dodał, że według amerykańskiego wywiadu, żołnierze ci podróżowali statkiem z obszaru Wonsan w Korei Północnej do Władywostoku w Rosji, a następnie udali się do ośrodków szkoleniowych we wschodniej Rosji, gdzie obecnie przechodzą szkolenie.

- Nie wiemy jeszcze, czy żołnierze ci wezmą udział w walce u boku rosyjskiej armii, ale jest to z pewnością wysoce niepokojące prawdopodobieństwo, iż po ukończeniu szkolenia żołnierze ci mogliby udać się do zachodniej Rosji, a następnie walczyć z ukraińską armią - zaznaczył.

Co reżim Kima może otrzymać w zamian za pomoc Rosji?

Kirby przyznał, że administracja USA nie wie jeszcze, co reżim Kim Dzong Una ma otrzymać w zamian za swoją pomoc. Ostrzegł jednak, że jeśli północnokoreańscy żołnierze trafią na front, będą w pełni prawowitym celem dla ukraińskiego wojska, podobnie jak są nim żołnierze z Rosji. Rzecznik podkreślił, że Rosja straciła dotąd około 535 tysięcy żołnierzy, a obecnie traci 1-1,2 tysiąca dziennie. Zaznaczył też, że spodziewa się, iż żołnierze północnokoreańscy będą mieli poważne problemy z komunikacją i dowodzeniem, biorąc pod uwagę barierę językową i problemy wewnątrz rosyjskiej armii.

Pytany o reakcję USA i Zachodu na ruch Pjongjangu, Kirby zapowiedział, że Waszyngton będzie nadal dostarczać sprzęt wojskowy Ukrainie, w tym setki rakiet obrony powietrznej, dziesiątki taktycznych systemów obrony powietrznej, artylerię, setki transporterów i bojowych wozów piechoty oraz tysiące dodatkowych pojazdów opancerzonych. Dodał, że USA i sojusznicy, w tym Ukraina, prowadzą rozmowy o dodatkowych krokach. Pytany o to, czy USA zniosą restrykcję na używanie przez Ukrainę broni dalekiego zasięgu do ataków w głębi Rosji, odmówił jasnej odpowiedzi.

Podczas briefingu Kirby zwrócił również uwagę na pożyczkę w wysokości 20 miliardów dolarów, którą USA udzielą Ukrainie. Porozumienie w tej sprawie podpisali w środę w Waszyngtonie szefowie resortów finansów USA i Ukrainy, Janet Yellen i Serhij Marczenko. Pożyczka jest częścią pakietu G7 wynoszącego łącznie 50 miliardów dolarów i będzie spłacana z przychodów generowanych przez zamrożone aktywa Banku Centralnego Rosji.

- Ta inicjatywa pożyczkowa zapewni Ukrainie pilnie potrzebne środki, a fundusze zostaną utworzone i udostępnione do końca tego roku. Będzie to sygnał dla Putina, że przeczekiwanie koalicji to przegrana strategia - powiedziała Yellen podczas ceremonii podpisania umowy.

Autorka/Autor:mjz/ft

Źródło: PAP