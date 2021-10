USA wciąż bez budżetu. Kongres przyjął prowizorium

Amerykański Kongres przyjął w czwartek tymczasowy budżet zapewniający środki na funkcjonowanie instytucji państwa do 3 grudnia. Jeszcze tego samego dnia wieczorem ustawę podpisał prezydent USA Joe Biden. Prowizorium pozwoli uniknąć zawieszenia pracy administracji.

Projekt w pierwszej kolejności został poddany pod głosowanie w Senacie. Za przyjęciem prowizorium opowiedziało się 65 senatorów, zaś 35 było przeciw. - Cieszę się, że to załatwiamy. Biorąc pod uwagę, ile rzeczy dzieje się tu teraz w Waszyngtonie, ostatnią rzeczą, której potrzebują Amerykanie, jest paraliż państwa - powiedział lider Partii Demokratycznej w Senacie Chuck Schumer.

By uniknąć zawieszenia pracy administracji, prowizorium musiało wejść w życie jeszcze w czwartek. Prezydent USA Joe Biden podpisał je wieczorem tego dnia, tuż przed upływem terminu.

Prowizorium daje Kongresowi i Białemu Domowi jeszcze dziewięć tygodni na osiągnięcie porozumienia w sprawie budżetu na 2022 rok. W projekcie ustawy, poza kontynuacją wydatków do 3 grudnia na obecnym poziomie, znalazły się też dodatkowe środki na pomoc ofiarom klęsk żywiołowych (m.in. huraganu Ida) oraz na osiedlenie uchodźców z Afganistanu.

Groźba paraliżu państwa

Czwartek był ostatnim dniem roku fiskalnego, a ponieważ Kongres nie uchwalił dotąd całorocznego budżetu, przyjęcie prowizorium było konieczne, by od piątku nie doszło do tzw. shutdownu, czyli zawieszenia pracy większości instytucji i programów federalnych. Podczas prezydentury Donalda Trumpa dochodziło do tego dwukrotnie. Według rządowych szacunków ostatni, 35-dniowy shutdown na przełomie lat 2018/2019, kosztował gospodarkę 11 miliardów dolarów.