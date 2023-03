Matka podejrzana o zostawienie dzieci samych na siedem tygodni. Twierdziła, że miały "tysiące dolarów" na jedzenie

Policja w stanie Alabama aresztowała kobietę, która zostawiła na siedem tygodni bez opieki dwójkę swoich dzieci w wieku 3 i 12 lat, przekazali funkcjonariusze w oświadczeniu. Nie wiadomo dlaczego kobieta opuściła dom w Roman Forest w Teksasie. Twierdziła, że dzieciom zostawiła pieniądze, dzięki czemu mogły "robić i kupić" to, co chciały.

Jak wynika z komunikatu policji w Roman Forest, 14 listopada były mąż kobiety dowiedział się, że jego 12-letnia córka przebywa w domu ze swoim 3-letnim bratem od 28 września bez żadnej opieki i natychmiast powiadomił o tym funkcjonariuszy. Twierdził, że dzieci nie mają regularnego dostępu do jedzenia ani lekarstw. Stacja ABC13 relacjonuje zeznania mężczyzny, w których przekazał, że córka prosiła go o wysyłanie żywności tłumacząc, że matka jest w pracy. O tym, że dzieci są same w domu, miał się zorientować gdy przypadkiem członkowie rodziny Yates spotkali ją w Mobile w stanie Alabama, skąd pochodzi, i nie było przy niej dzieci. Powiadomili o tym mężczyznę, a ten przyleciał do dzieci z Kalifornii, gdzie pracował.