W trakcie swojego wystąpienia mówiła o wsparciu Ukrainy i odniosła się do wizyty szefa węgierskiego rządu Viktora Orbana w Moskwie. Jak powiedziała, "Rosja nadal prowadzi ofensywę na wschodzie Ukrainy i stawia na to, aby kolejna zima była jeszcze gorsza niż poprzednia". - Rosja liczy na to, że Europa i Zachód będą działały zbyt łagodnie. I niektórzy tak działają - dodała von der Leyen, nawiązując do wizyty Orbana.