Ukraina odzyskała ciała kilkudziesięciu obrońców Azowstalu

Zwłoki 64 poległych obrońców kombinatu metalurgicznego Azowstal w Mariupolu otrzymała Ukraina w wyniku wymiany ciał ofiar - poinformowało we wtorek ukraińskie ministerstwo do spraw reintegracji terytoriów okupowanych. Zapewniło, że "proces odzyskania ciał poległych żołnierzy trwa i odbywa się zgodnie z zapisami Konwencji genewskiej".

"W obwodzie zaporoskim odbyła się kolejna operacja wymiany ciał poległych żołnierzy. Ukraina odzyskała ciała 64 bohaterskich obrońców Azowstalu, by ich godnie pochować" - głosi oświadczenie. W operacji uczestniczyło kilka ukraińskich resortów. Prócz ministerstwa do spraw reintegracji był to także wywiad wojskowy, Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i Sztab Generalny armii ukraińskiej.