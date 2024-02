Szef Rady Bezpieczeństwa Ukrainy: na pokładzie Ił-76 nie było naszych jeńców wojennych

- Czy byli tam nasi jeńcy? Z pewnością mogę odpowiedzieć, że nie. (...) Gdyby byli, to ilość materiału biologicznego, czyli (szczątków) zabitych, byłaby znaczna – powiedział Daniłow podczas piątkowej rozmowy z ukraińskim portalem Babel.

Polityk uznał, że gdyby w samolocie znajdowali się Ukraińcy, Rosjanie natychmiast wykorzystaliby to do swoich celów propagandowych.

- Niczego takiego tam nie było, oni mieli przygotowaną całą historię. I dlatego zaczekajmy. Gdyby coś takiego było, to Ławrow krzyczałby o tym w ONZ i wszystko by pokazali. Oni jednak nie mają czego pokazać, ponieważ gdyby tak było naprawdę, to mielibyśmy zupełnie inny obrazek - ocenił Daniłow.