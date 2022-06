"Karabinem mogę obronić siebie, ale nie oczyszczę nim kraju z najeźdźców". Ukraińcy potrzebują artylerii

Na Ukrainę dociera broń z zachodu, ale - jak mówią sami Ukraińcy - jest jej zbyt mało, by powstrzymać rosyjską ofensywę. Ćwiczenia ukraińskiego wojska obserwował reporter CNN.

Ben Wedeman obserwował ćwiczenia Ukraińców, którzy przygotowują się, by dołączyć do oddziałów walczących w Donbasie. Wykorzystywali do tego amerykańską broń i włoską amunicję, używali też starego, sowieckiego sprzętu.