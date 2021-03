"Pod pozorem zachowania gotowości bojowej". Rosja koncentruje siły przy granicy z Ukrainą

Rosja gromadzi wojsko w pobliżu granic Ukrainy, zagrażając bezpieczeństwu naszego kraju – oświadczył we wtorek szef sztabu generalnego ukraińskich sił zbrojnych Rusłan Chomczak. Zarzucił Moskwie prowadzenie "agresywnej polityki" wobec Kijowa.

Rusłan Chomczak wystąpił we wtorek przed deputowanymi do ukraińskiego parlamentu. Mówił, że rosyjskie wojska z różnych regionów "gromadzą się w pobliżu granic Ukrainy pod pozorem zachowania gotowości bojowej i przygotowań do ćwiczeń Zachód 2021".