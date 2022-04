Brytyjski wiceminister obrony: ukraińskie ataki na cele wojskowe w Rosji są uzasadnione

Trwa inwazja Rosji na Ukrainę. W opinii brytyjskiego wiceministra obrony Jamesa Heappeya rząd w Londynie uważa za uzasadnione, by broń przekazywana Ukrainie przez kraje zachodnie była używana do ataków na cele wojskowe na terytorium Rosji. - To Ukraińcy podejmują decyzje dotyczące celów, a nie ludzie, którzy produkują lub eksportują dany zestaw - powiedział.

- Szczerze mówiąc, o ile Rosjanie nie biorą na cel cywilów - na co, niestety, jak dotąd nie zwracali uwagi - całkowicie uprawnione jest atakowanie przez nich celów w zachodniej Ukrainie w celu przerwania ukraińskich linii zaopatrzenia. To w dużej mierze część wojny - dodał.

Brytyjski wiceminister o słowach Ławrowa

Z kolei w rozmowie z BBC News powiedział, że nie uważa, by istniało bezpośrednie zagrożenie eskalacją wojny na Ukrainie, a słowa Ławrowa o tym, by nie lekceważyć znacznego ryzyka konfliktu nuklearnego, są brawurą. - Znakiem firmowym Ławrowa w ciągu około 15 lat, od kiedy jest rosyjskim ministrem spraw zagranicznych, jest właśnie taka brawura. Nie sądzę, aby w tej chwili istniała bezpośrednia groźba eskalacji. To, co robi Zachód, aby wesprzeć swoich sojuszników na Ukrainie, jest bardzo dobrze skalibrowane - powiedział.