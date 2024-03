> Integracja państw Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską i NATO jest konieczna, by zatrzymać imperialne ambicje Rosji w regionie - powiedział minister spraw zagranicznych Macedonii Północnej Bujar Osmani. Polityk spotkał się w Skopje z ambasadorami państw UE i NATO z okazji czwartej rocznicy przystąpienia kraju do Sojuszu.

> Jeżeli będziemy słabi, to Rosja nas zaatakuje - powiedział w "Faktach po Faktach" dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Maciej Klisz. Przyznał, że byłby daleki od opinii, że "zaatakuje nas czołgami", natomiast "ekonomicznie, cybernetycznie, kognitywnie" - w jego ocenie - to "dzieje się codziennie". Mówił też o rosyjskiej rakiecie, która weszła w polską przestrzeń powietrzną w ostatnich dniach. Zapewnił, że w takich sytuacjach nie ma "wątpliwości, czy zestrzelić", bo jest do tego przygotowany. - Mam w głowie pytanie, co się stanie po zestrzeleniu. Mówię tu nie tylko o tej domenie wojskowej - zaznaczył.