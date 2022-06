Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa już 121. dobę. Jeśli dojdzie do okupacji Siewierodoniecka, to ludzie, którzy ukrywają się w schronach zakładów chemicznych Azot staną się zakładnikami rosyjskich najeźdźców – oświadczył Serhij Hajdaj, szef administracji obwodu ługańskiego na wschodzie Ukrainy. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

> Nasze wojska powstrzymały natarcie rosyjskiej armii na południowych obrzeżach Lisiczańska w obwodzie ługańskim, zmuszając przeciwnika do odwrotu. Najeźdźcy sięgają po rezerwy, aby wznowić szturm na tym odcinku frontu - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

> Unijni przywódcy zdecydowali o przyznaniu Ukrainie i Mołdawii statusu kandydata do Unii Europejskiej. - To unikalny i historyczny moment - ocenił prezydent Wołodymyr Zełenski. - Zrobimy wszystko, żeby szybko wypełnić niezbędny plan, który pozwoli Ukrainie rozpocząć rozmowy o wstąpieniu do Unii - dodał szef jego administracji, Anrij Jeremak.