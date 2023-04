"Cztery potężne eksplozje" w okupowanym Melitopolu

Węzeł transportu kolejowego

W ciągu ostatnich dwóch tygodni doszło kilkakrotnie do eksplozji w okupywanym mieście, które służy jako węzeł transportu kolejowego dla sił rosyjskich na południu Ukrainy i jest częścią mostu lądowego, który łączy Rosję z okupowanym półwyspem krymskim.

Południowa część obwodu zaporoskiego - w tym m.in. Melitopol i Berdiańsk - została zajęta w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji. Ukraińskie władze nie mają dostępu do okupowanych terenów. Według ekspertów to właśnie w tym regionie może w przyszłości dojść do ukraińskiej kontrofensywy.