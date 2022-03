Atak na Lwów. Ukraińskie siły powietrzne: rakiety wystrzelono z okrętu podwodnego na Morzu Czarnym

Ukraińskie dowództwo sił powietrznych Zachód, na które powołuje się agencja Interfax-Ukraina, przekazało około godziny 8 w piątek, że w kierunku Lwowa wystrzelono sześć rakiet z okrętu podwodnego na Morzu Czarnym. Według komunikatu mogły to być rakiety Ch-555.

Ch-555 to rosyjskie pociski manewrujące Raduga Ch-55 w zmodernizowanej wersji, wyposażone w samodzielny system nawigacyjny i przez to trudniejsze do zwalczania przez obronę przeciwlotniczą.