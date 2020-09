Katastrofa samolotu Sił Zbrojnych Ukrainy. Na pokładzie studenci, zginęły co najmniej 22 osoby

Ukraińska państwowa służba ds. sytuacji nadzwyczajnych poinformowała w piątek wieczorem, że w katastrofie samolotu An-26 w pobliżu miasta Czuhujiw w obwodzie charkowskim na Ukrainie zginęły 22 osoby, a dwie zostały ciężko ranne. Biuro prezydenta Wołodymyra Zełenskiego podało, że był to samolot Sił Zbrojnych Ukrainy.

Samolot spadł i się zapalił w czasie podchodzenia do lądowania. Państwowa służba ds. sytuacji nadzwyczajnych poinformowała, że do katastrofy doszło dwa kilometry od wojskowego lotniska. Agencja Interfax-Ukraina przekazała, że na pokładzie maszyny byli studenci Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Sił Powietrznych Ukrainy. Ze wstępnych informacji wynika, że był to lot szkoleniowy.