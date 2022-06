Ukraina i Mołdawia reagują na decyzje unijnych przywódców. "Moment unikalny", "mamy oddzielne drogi z Rosją"

Unijni przywódcy zdecydowali o przyznaniu Ukrainie i Mołdawii statusu kandydata do Unii Europejskiej. "To unikalny i historyczny moment" - ocenił prezydent Wołodymyr Zełenski. "Zrobimy wszystko, żeby szybko wypełnić niezbędny plan, który pozwoli Ukrainie rozpocząć rozmowy o wstąpieniu do Unii" - dodał szef jego administracji, Anrij Jeremak. Głos zabrała także prezydent Mołdawii Maia Sandu.