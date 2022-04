Generał Różański: NATO ma potencjał, który zdecydowanie przeważa nad potencjałem Rosji

O wojnie w Ukrainie mówił w "Faktach po Faktach" emerytowany generał broni Mirosław Różański. Jego zdaniem "my, jako Sojusz, powinniśmy zacząć prezentować postawę bardziej asertywną i zdecydowaną". Jego zdaniem "powinniśmy pokazywać" siłę. Wskazywał też, że "najlepszą obroną jest atak i dzisiaj powinniśmy stworzyć takie warunki, które pozwolą na to, że żołnierze ukraińscy uzyskają przewagę nad Rosjanami".

