Dowódca Sił Lądowych Ukrainy: w rejonie Bachmutu udane kontrataki

Wojska ukraińskie przeprowadziły udane kontrataki w rejonie Bachmutu, na niektórych odcinkach wróg został odepchnięty na odległość do 2 km – powiadomił dowódca ukraińskich Sił Lądowych gen. Ołeksandr Syrski. Generał wyróżnił wojskowych 3. Samodzielnej Brygady Szturmowej, która "w walce mocno uderzyła w przeciwnika".

"Dzięki przemyślanej obronie na kierunku bachmuckim mamy rezultaty efektywnych działań naszych oddziałów. Między innymi przeprowadzamy udane kontrataki. Na niektórych odcinkach wróg nie mógł wytrzymać naporu ukraińskich obrońców i wycofał się na odległość do 2 km" - napisał Syrski w Telegramie.

"Pomimo dużej koncentracji wojsk i głośnych deklaracji rosyjskich wojskowych zbrodniarzy o zamiarze zdobycia Bachmutu do 9 maja, przeciwnik nie zdołał zająć miasta" - zaznaczył Syrski.

Dotkliwe straty Grupy Wagnera pod Bachmutem

"W ciągu doby na tym kierunku były 524 ostrzały, wróg ostrzeliwał nasze pozycje. Dlatego doniesienia o deficycie amunicji (po stronie rosyjskiej) to fake news" – powiedział Czerewaty, cytowany przez agencję Ukrinform.

Poinformował on, że miało miejsce 28 starć, 10 nalotów lotniczych. Straty Rosjan to 203 zabitych i 216 rannych. Pięć osób wzięto do niewoli.