"Operacja obronna trwa". Dowódca ukraińskich sił lądowych u żołnierzy pod Bachmutem

"Chociaż kontrolujemy teraz okolice miasta, to rola jego obrony nie traci na znaczeniu. Da nam to później możliwość wkroczenia do miasta" - napisał generał Ołeksandr Syrski na serwisie Telegram. Dowódca ukraińskich wojsk lądowych podkreślił, że na flankach w pobliżu Bachmutu wojska ukraińskie kontynuują operacje ofensywne.