Ujawnione nagrania mafijnego bossa. Jedno zirytowało Włochów szczególnie

Wychodzą na jaw kolejne szczegóły z życia Matteo Messina Denaro. Włoskie media opublikowały kilka wiadomości głosowych, jakie boss cosa nostry wysyłał do swojej przyjaciółki w ostatnim roku. Treść jednej z nich irytuje Włochów szczególnie. "Stoję tu, zablokowany (...) przez uroczystości na cześć tego ch**a" - denerwował się, kiedy utknął w korku na autostradzie. Był to dzień, w którym Palermo wspominało sędziego Giovanniego Falcone. Śledczy zginął w mafijnym zamachu bombowym, za który odpowiada między innymi Denaro.

Karabinierzy zatrzymali Denaro 16 stycznia w klinice w Palermo. Od tamtej pory policjanci przeszukali już trzy kryjówki bossa, aresztowali kierowcę i mężczyznę, który pozwolił mu posługiwać się swoim imieniem i nazwiskiem ("Andrea Bonafede"). We wtorek dziennik "Corriere della Sera" poinformował, że zatrzymano również lekarza z kliniki, który - chociaż początkowo twierdził, że nie wie, co się dzieje - miał od dawna wiedzieć, że jego pacjent jest najbardziej poszukiwanym mafiozem we Włoszech.