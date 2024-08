Największa wymiana więźniów. Tusk dziękuje prezydentowi i służbom za "wzorową współpracę"

Akcja wymiany więźniów

Jak przekazały tureckie władze, 10 osób, w tym dwie osoby nieletnie, relokowano do Rosji, 13 do Niemiec, trzy do USA. Objęto wymianą osoby z więzień w "USA, Niemczech, Polsce, Słowenii, Norwegii, Rosji i Białorusi". Operację koordynuje turecki wywiad. Agencja Anatolia, powołując się na źródła w wywiadzie, poinformowała, że uczestnicy wymiany zostali przetransportowani do stolicy Turcji na pokładzie siedmiu samolotów.