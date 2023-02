Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Wzruszający film. Uratowany chłopiec pije wodę z zakrętki od butelki 

czytaj dalej

Rosja zaprosiła Rogera Watersa, muzyka zespołu Pink Floyd, by wygłosił przemówienie na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zostało ono zwołane na wniosek Moskwy, ma na nim być omówiona sprawa dostaw broni do Ukrainy. Waters chętnie dzieli się swoimi prorosyjskimi i antyukraińskimi wypowiedziami, za co jest powszechnie krytykowany.