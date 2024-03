Pilot przyjechał na lotnisko pijany, w torbie miał dwie butelki likieru. Usłyszał wyrok  

Były już pilot Delta Air Lines Lawrence Russell Jr. wyrokiem sądu w Edynburgu został skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności. W czerwcu 2023 roku stawił się on do pracy na tamtejszym lotnisku pijany, a w jego bagażu znaleziono opróżnioną do połowy butelkę likieru. Lot, którego 63-latek miał być kapitanem, został odwołany.

Wyrok zapadł w następstwie wydarzeń z 16 czerwca 2023 roku. Pilot Lawrence Russell Jr. stawił się wówczas na edynburskim lotnisku do pracy pijany. Zgodnie z treścią wtorkowego komunikatu sądu w Edynburgu, do odkrycia stanu 63-latka doszło po tym, jak pracownicy kontroli bezpieczeństwa znaleźli w jego bagażu dwie butelki likieru. Jedna z nich była otwarta i do połowy opróżniona. Skonfrontowany w sprawie alkoholu Russell Jr. przyznał wówczas, że wypił brakujący likier. Przekonywał jednak, że zrobił to poprzedniego wieczora.