Biden: wyprowadzimy świat z tej pandemii

"Robimy to, aby ratować życie"

Wcześniej, w środę, doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział dziennikarzom, że Biden zaangażował się w dzielenie się szczepionkami, gdyż "leży to w interesie zdrowia publicznego i strategicznych interesów USA". Ma to na celu pokazanie, że "kraje demokratyczne są w stanie dostarczać najlepsze rozwiązania dla ludzi na całym świecie" - dodał.

3,5 miliarda dolarów na szczepionki

Na konferencji przemawiał także prezes Pfizera Albert Bourla. Ocenił, że decyzja USA "przybliża nas do naszego celu i znacznie zwiększa naszą zdolność do ratowania jeszcze większej liczby istnień ludzkich na całym świecie". Wyraził także wdzięczność wobec Bidena.

Pfizer: dostarczymy szczepionki

Szczepionki, które zostaną wyprodukowane w zakładach produkcyjnych firmy Pfizer w USA, zostaną dostarczone po cenie non profit. - Nasze partnerstwo z rządem USA pomoże jak najszybciej dostarczyć setki milionów dawek naszej szczepionki do najbiedniejszych krajów na całym świecie – powiedział dyrektor generalny Pfizer Albert Bourla. Obie firmy poinformowały, że jest to część wcześniej ogłoszonego zobowiązania do dostarczenia dwóch miliardów dawek szczepionki COVID-19 krajom o niskich i średnich dochodach w ciągu najbliższych 18 miesięcy.