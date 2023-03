Tym lotniskiem dostarczano pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi. Media: izraelski nalot uszkodził pas startowy

czytaj dalej

Po tym, jak na czele włoskiej Partii Demokratycznej po raz pierwszy w historii stanęła kobieta, 37-letnia Elly Schlein, ruszyła fala zapisów do ugrupowania. W ciągu jednego dnia do partii dołączyło prawie cztery tysiące osób - donosi we wtorek "La Republika". Ten nagły wzrost popularności rzymski dziennik nazwał "Efektem Schlein".