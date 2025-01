Irański generał przyznaje: zostaliśmy pokonani, i to pokonani straszliwie

Zostaliśmy w Syrii pokonani, i to pokonani straszliwie. Otrzymaliśmy ogromny cios i było to bardzo ciężkie - przyznaje irański generał, którego nagrana wypowiedź trafiła do lokalnych mediów. Wojskowy komentował w ten sposób upadek syryjskiego reżimu, który od lat był kluczowym irańskim sprzymierzeńcem w regionie.